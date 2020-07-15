 

Байден предложил выделить 2 триллиона долларов на борьбу с изменениями климата

15.07.2020, 10:00, Новости дня

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден предложил выделить 2 триллиона долларов на борьбу с изменениями климата и снизить углеродные выбросы от электростанций до нуля к середине следующего десятилетия.

Байден заявил, что его план по климату, обнародованный во вторник, также является планом создания рабочих мест с фокусом на модернизацию инфраструктуры страны с помощью энергоэффективных зданий и электромобилей.

«Нет более важного вызова, на который мы должны ответить в следующем десятилетии, чем наступающий климатический кризис. Если его оставить без внимания, то он станет реальной угрозой здоровью нашей планеты и самому нашему выживанию», – сказал бывший вице-президент США.

План Байдена предусматривает стимулы для американской автомобильной индустрии, побуждающие предприятия выпускать электромобили, более «чистые», чем машины, работающие исключительно на бензине.

Американский институт нефти заявил, что план Байдена по климату может вынудить США искать источники нефти и энергоносителей за рубежом, отметив, что многие другие страны придерживаются более низких экологических стандартов, чем США.



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