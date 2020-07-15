 

СТРАНА – запреты бессильны — украинцы расхватывают книги на русском

15.07.2020, 9:50, Новости дня

Несмотря на государственное стимулирование украинских издателей и действующие ограничения на ввоз российских книг, многие украинцы как читали, так и продолжают читать на русском. Как выяснила «СТРАНА», основная читающая аудитория на Украине — горожане старше 30 лет, которые выросли на русской классике и литературу на украинском языке воспринимают плохо. При этом русскоязычные книги на прилавках не залёживаются.


Reuters

Украинские издатели говорят, что в стране выпускают больше книг на украинском языке, но продаются в больших городах лучше книги на русском. Как пишет «СТРАНА», основная читающая аудитория — русскоговорящие люди возрастом 35+, которые выросли на русской классике и литературу на украинском языке воспринимают плохо или не воспринимают совсем. Поэтому, несмотря на государственное стимулирование украинских издателей и действующие ограничения на ввоз российских книг, многие украинцы как читали, так и продолжают читать на русском. 

«На русском языке у нас книги раскупают почти сразу, как завозят. Из украиноязычного берут только бестселлеры, нонфикшн, который мы на витрину выставляем. А так в основном покупают русские книги, классическую художественную литературу, и приходят именно за ними», — рассказала журналистам продавец одного из киевских книжных магазинов. 

Опрошенные изданием украинские издатели тенденцию к покупке литературы на русском языке подтверждают частично. Говорят, что ситуация отличается в зависимости от регионов и особенностей целевой аудитории. Так, в более русскоязычных регионах Юго-Востока и больших городах читатели действительно  в основном покупают книги на русском, а в глубинке — на украинском. 

«Русскоязычную литературу предпочитают в мегаполисах, где русскоязычного населения больше — Киев, Харьков, Одесса, Днепр. Исключение — Львов: там, конечно, лучше продаются книги на украинском», — говорит книжный продюсер, директор издательства Brand Book Publishing Алена Лазуткина. 

Соучредитель издательства Саммит-Книга Игорь Степурин оценивает языковые предпочтения читателей так: «По моим наблюдениям, сейчас распределение такое: около 60% читают украинском, а 40% — на русском. При этом молодёжь в основном двуязычна, но в большей степени украиноговорящая, чем старшее поколение».



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