Тбилиси разъяснил Киеву статус Саакашвили

15.07.2020, 9:30, Новости дня

Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил Киеву, заявившему, что антигрузинские высказывания главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили являются мнением частного лица. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Каладзе заявил, что «Саакашвили представляет украинскую правительственную команду, вне зависимости, занимает он высокую или низкую должность».

«Заявления Саакашвили неприемлемы. Наши страны должны уважать друг друга. Если он продолжит делать такие заявления, то будет еще более тяжело», – отметил он.

Каладзе добавил, что экс-президент Грузии является гражданином Украины и «представляет политическую команду, которая находится во власти».

Ранее бывший государственный министр Грузии, кинорежиссер Георгий Хаиндрава назвал «запоздалыми» и «не до конца понятными» объяснения Украины о том, что Саакашвили, негативно влияющий на отношения двух стран, не является официальным лицом. Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что высказывания Саакашвили приводит к тому, что Киев «огребает» от Тбилиси, Хаиндрава заявил, что бывший президент Грузии «не является частным лицом».

На прошлой неделе посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД, где ему объявили об «озабоченности из-за неприемлемых заявлений украинского официального лица» – Саакашвили.

Кроме того, Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства в ее внутренние дела Саакашвили, который заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей.