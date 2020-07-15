Производители предупредили о возможном дефиците лекарств

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15.07.2020, 9:30, Новости дня

Ассоциации производителей медикаментов в письме главе правительства Михаилу Мишустину предупредили о возможных перебоях в обеспечении населения лекарствами. Проблемы, по их мнению, могут возникнуть, потому что по новым правилам с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии.

По словам производителей, постановление № 955 предусматривает «неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, коррупционно емкий и забюрократизированный «разрешительный» порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации», пишут «Известия».

Ассоциации уточняют: ввод в оборот по новым правилам может занимать несколько месяцев – это связано с тем, что некоторые нормативные акты не готовы, требуется много времени на сбор заявителями документов и их регистрацию в информационной системе. По данным производителей, ввоз тысячи серий уже произведенных для РФ лекарств оказался фактически заблокирован, так как до сих пор не урегулирован вопрос импорта немаркированных медикаментов после 1 июля.

В письме также говорится, что по многим позициям производители не смогли сформировать «буферные запасы» из-за ажиотажного спроса на пике волны коронавирусной инфекции. Помимо этого, возникают технические сбои при использовании системы мониторинга движения лекарственных средств.

Представители шести ассоциаций попросили премьера позволить не ждать разрешения комиссии, а лишь уведомлять уполномоченные органы, как это практиковалось раньше.

В правительстве сообщили, что не комментируют детали служебной переписки. Минздрав и Росдравнадзор не получали копию письма, однако отметили, что межведомственная комиссия начнет работу в ближайшее время. При этом согласовывать потребуется не каждую серию или партию лекарств, а наименование медикаментов – разрешение будет выдаваться на 45 дней.

«По данным ФТС, с 1 по 5 июля подано 170 деклараций на препараты без маркировки, которые ждут разрешения межведомственной комиссии», – отметили в Минздраве.

Напомним, в марте Госдума одобрила проект об ограничении цен на лекарства на время эпидемии. 



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