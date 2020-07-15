Интервью Бацман с Сакварелидзе. Где и когда смотреть

15.07.2020, 9:25, Новости дня

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с юристом, бывшим заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе. Об этом “ГОРДОН” сообщила журналистка.

Программу записали 14 июля по Skype. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Сакварелидзе говорил о ситуации в Офисе генерального прокурора Украины, бывших и нынешнем генеральных прокурорах Викторе Шокине, Руслане Рябошапке и Ирине Венедиктовой, о президентстве Петра Порошенко, бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, о ситуации в Грузии и личной жизни.

“Порошенко упустил очень глобальный шанс стать исторической фигурой в Украине – перечеркнуть свои амбиции возглавить журнал Forbes и наконец попасть в учебник истории. У меня к нему больше жалости, чем какой-то обиды (хотя из-за него мы натерпелись очень сильно). Почему жалость? У него все было для того, чтобы вывести Украину на другой уровень. Думаю, что слава намного важнее, чем журнал Forbes”, – сказал Сакварелидзе.

Сакварелидзе родился в 1981 году в Тбилиси. В 2004 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, также учился на факультете политологии в американском Университете Святого Бонавентура и на факультете регионального управления японского Университета Тойо.

После окончания Тбилисского университета работал в министерстве юстиции Грузии, затем – в администрации президента Грузии, Тбилисской мэрии и прокуратуре Грузии.

В 2008–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет – депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили “Единое национальное движение”.

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины – прокурором Одесской области. Один из лидеров партии “Рух нових сил”.