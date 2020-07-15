 

Интервью Бацман с Сакварелидзе. Где и когда смотреть

15.07.2020, 9:25, Новости дня

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с юристом, бывшим заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе. Об этом “ГОРДОН” сообщила журналистка. 

Программу записали 14 июля по Skype. Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Сакварелидзе говорил о ситуации в Офисе генерального прокурора Украины, бывших и нынешнем генеральных прокурорах Викторе Шокине, Руслане Рябошапке и Ирине Венедиктовой, о президентстве Петра Порошенко, бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, о ситуации в Грузии и личной жизни.

“Порошенко упустил очень глобальный шанс стать исторической фигурой в Украине – перечеркнуть свои амбиции возглавить журнал Forbes и наконец попасть в учебник истории. У меня к нему больше жалости, чем какой-то обиды (хотя из-за него мы натерпелись очень сильно). Почему жалость? У него все было для того, чтобы вывести Украину на другой уровень. Думаю, что слава намного важнее, чем журнал Forbes”, – сказал Сакварелидзе. 

Сакварелидзе родился в 1981 году в Тбилиси. В 2004 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, также учился на факультете политологии в американском Университете Святого Бонавентура и на факультете регионального управления японского Университета Тойо. 

После окончания Тбилисского университета работал в министерстве юстиции Грузии, затем – в администрации президента Грузии, Тбилисской мэрии и прокуратуре Грузии. 

В 2008–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет – депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили “Единое национальное движение”.

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины – прокурором Одесской области. Один из лидеров партии “Рух нових сил”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Новый Geely Jiaji на базе Volvo получил обновление

21.06 / Пьяный полицейский устроил смертельную аварию под Челябинском

22.06 / В Орловской области обнаружен колодец, куда нацисты сбрасывали детей

23.05 / Степанов изменил мнение о возможности перехода Киева ко второму этапу выхода из карантина

15.06 / Эксперт: Twitter банит любого написавшего хорошее про Россию

27.06 / Fox News – Трамп подписал указ о защите памятников от экстремистов и вандалов

13.05 / Москва заявила о лоббировании ВОЗ интересов США в ущерб народу Сирии

25.05 / Трамп не исключил переноса съезда республиканцев из Северной Каролины в другое место

17.05 / Иран вызвал посла Швейцарии в связи с реакцией США на поставки топлива в Венесуэлу

29.06 / В Москве простились со 100-летним участником Парада 1945 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска