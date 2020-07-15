 

“Находимся в трудной ситуации”. Свитолина заявила, что вряд ли сыграет на US Open

15.07.2020, 9:25, Новости дня

Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила 14 июля в Берлине, что пока не планирует принимать участие в теннисном турнире US Open из серии “Большого шлема”. Об этом сообщает “Большой теннис Украины”.

“Учитывая, как дела обстоят сегодня, думаю, я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open. Так я думаю на данный момент, но пока это не на 100% окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы хотела поехать и выступить, чтобы не потерять позиции в рейтинге. Мы находимся в трудной ситуации [из-за перерыва в соревнованиях, вызванного эпидемией], поэтому не хотелось ухудшать свое положение в классификации”, – сказала она.

Украинка объяснила, что заработать очки на US Open смогла бы только в том случае, если бы выступила лучше, чем в 2019 году, когда она проиграла в полуфинале турнира.

“Есть еще друг фактор – здоровье. Это, конечно, тоже важно”, – подчеркнула Свитолина.

В Берлине первая ракетка Украины играет на выставочном теннисном турнире Bett1 Aces. В финале Свитолина сыграет против Петры Квитовой из Чехии (12-я ракетка мира).

US Open планируют проводить с 31 августа по 13 сентября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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