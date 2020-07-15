В Украине опять выросло число новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных превысило 55 тыс.

15.07.2020, 9:25, Новости дня

За последние сутки в Украине было подтверждено 836 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 15 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Таким образом, суточный прирост опять увеличился: до этого в течение трех дней фиксировали менее 700 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине теперь составляет 55 607.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1427 человек (+15 за сутки). Вылечился 28 131 больной (+977 за сутки), 26 049 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев заражения, как и накануне, было выявлено во Львовской области (171) и Киеве (147).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3935 человек с коронавирусом, в том числе 93 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 827 157 тестирований на коронавирус (в том числе 13 675 – за последние сутки), еще 383 669 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

Винницкая область – 2194;

Волынская область – 3117;

Днепропетровская область – 1155;

Донецкая область – 767;

Житомирская область – 1550;

Закарпатская область – 4112;

Запорожская область – 631;

Ивано-Франковская область – 3178;

Киев – 6497;

Киевская область – 3128;

Кировоградская область – 674;

Луганская область – 97;

Львовская область – 7425;

Николаевская область – 494;

Одесская область – 2314;

Полтавская область – 337;

Ровенская область – 4782;

Сумская область – 346;

Тернопольская область – 2292;

Харьковская область – 2787;

Херсонская область – 205;

Хмельницкая область – 922;

Черкасская область – 771;

Черновицкая область – 5208;

Черниговская область – 624.

Підтверджено 55 607 випадків COVID-19, з них 28 131 одужав, 1427 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 14. juuli 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли.