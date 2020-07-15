 

В Украине опять выросло число новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных превысило 55 тыс.

15.07.2020, 9:25, Новости дня

За последние сутки в Украине было подтверждено 836 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 15 июля Совет национальной безопасности и обороны.  

Таким образом, суточный прирост опять увеличился: до этого в течение трех дней фиксировали менее 700 новых случаев. 

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине теперь составляет 55 607. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1427 человек (+15 за сутки). Вылечился 28 131 больной (+977 за сутки), 26 049 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев заражения, как и накануне, было выявлено во Львовской области (171) и Киеве (147). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3935 человек с коронавирусом, в том числе 93 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 827 157 тестирований на коронавирус (в том числе 13 675 – за последние сутки), еще 383 669 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

Винницкая область – 2194;
Волынская область – 3117;
Днепропетровская область – 1155;
Донецкая область – 767;
Житомирская область – 1550;
Закарпатская область – 4112;
Запорожская область – 631;
Ивано-Франковская область – 3178;
Киев – 6497;
Киевская область – 3128;
Кировоградская область – 674;
Луганская область – 97;
Львовская область – 7425;
Николаевская область – 494;
Одесская область – 2314;
Полтавская область – 337;
Ровенская область – 4782;
Сумская область – 346;
Тернопольская область – 2292;
Харьковская область – 2787;
Херсонская область – 205;
Хмельницкая область – 922;
Черкасская область – 771;
Черновицкая область – 5208;
Черниговская область – 624.

Підтверджено 55 607 випадків COVID-19, з них 28 131 одужав, 1427 померли. Протягом останньої доби лабораторно…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 14. juuli 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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