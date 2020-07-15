В РФ стартовали продажи премиального MG Hector Plus

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15.07.2020, 8:45, Новости дня

На индийском рынке стартовали продажи обновленного кроссовера MG Hector Plus.

Модель позиционируют в качестве более дорогой модификации Chevrolet Captiva. Приобрести модель можно с 1,5-литровым бензиновым мотором на 150 л.с., а также с 2-литровым дизельным агрегатом на 170 л.с. Модель предполагает передний привод, однако в топовом исполнении автомобиль выдает 170 л.с. мощности.

В салоне установили 10,4-дюймовый экран мультимедийного центра, кожаные кресла, а также ряд других качественных элементов отделки. Приобрести кроссовер станет возможным на рынке Индии по цене от 1,34 млн рублей. Более точные характеристики паркетника будут известны несколько позже.



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