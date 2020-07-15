 

Новый кроссовер Renault Kiger показали на рендерах

15.07.2020, 8:45, Новости дня

В настоящее время модель кроссовера Renault Kiger проходит финальные испытания, которые попали в объектив фотошпионов.

В свою очередь, художники уже продемонстрировали рендерные изображения автомобиля, который может похвастаться привлекательной внешностью. Новинка получила уникальную решетку радиатора, узкую головную оптику. На крыше предусмотрели специальные рейлинги для возможности перевозки различных грузов. В салоне предусмотрели качественные материалы отделки, более современную приборную панель, а также 8-дюймовый экран мультимедийного комплекса.

Предполагается возможность выхода Renault Kiger с 1-литровым турбированным двигателем, который выдает 72 л.с. мощности. Новинка имеет 6-ступенчатоую трансмиссию. Эксперты прогнозируют, что выход автомобиля в продажу состоится уже к 2021 году.



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