 

Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

15.07.2020, 7:53, Новости дня

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета планирует направить международным организациям материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ для политической оценки.

«Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что все данные будут направлены в компетентные органы. При этом сама комиссия осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ и «передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права». 

Кроме того, комиссия планирует до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела России. 

«Комиссия намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России», – сказано в документе.

Также план работы комиссии на второе полугодие текущего года предполагает мониторинг российских региональных выборов в сентябре. 

Вместе с тем планируется рассмотрение таких вопросов, как «обеспечение российского суверенитета в сферах образования и культуры; зарубежные попытки разжигания на территории РФ сепаратистских настроений, межнациональной и межрелигиозной розни; попытки использовать российскую молодежь с целью политической дестабилизации России; использование цифровых технологий с целью вмешательства в суверенные дела России».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Еврокубки доиграют в августе – президент УЕФА

03.07 / ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии исламистов – сторонников халифата

04.06 / Протест переводчиков в Брюсселе — Евросоюз оставил тысячи экспертов без работы

11.06 / Фанаты баскетбольного “Панатинаикоса” атаковали дом владельца клуба

01.06 / Американские компании высказываются в поддержку протестующих

26.06 / Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал теплохода с выпускниками в Москве

10.06 / Власти задумались над отменой повышения цен на ЖКХ с 1 июля

29.06 / Антитеррористический центр СНГ заявил об использовании коронавируса боевиками

04.07 / Из Киева в ОРДЛО выехали пять фур с гумпомощью от Красного Креста

27.05 / Раненый в Киеве гражданин Черногории является лидером криминальной группировки “Кавач” – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска