Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

15.07.2020, 7:53, Новости дня

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета планирует направить международным организациям материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ для политической оценки.

«Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что все данные будут направлены в компетентные органы. При этом сама комиссия осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ и «передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права».

Кроме того, комиссия планирует до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела России.

«Комиссия намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России», – сказано в документе.

Также план работы комиссии на второе полугодие текущего года предполагает мониторинг российских региональных выборов в сентябре.

Вместе с тем планируется рассмотрение таких вопросов, как «обеспечение российского суверенитета в сферах образования и культуры; зарубежные попытки разжигания на территории РФ сепаратистских настроений, межнациональной и межрелигиозной розни; попытки использовать российскую молодежь с целью политической дестабилизации России; использование цифровых технологий с целью вмешательства в суверенные дела России».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.