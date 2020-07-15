Американские компании отказались выполнять требование властей Гонконга

15.07.2020, 7:48, Новости дня

Американские компании Google, Amazon и Microsoft отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, содержащим финансовые данные клиентов, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, компании вели переговоры с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга об условиях предоставления доступа к своим облачным платформам с 2019 года. Отмечается, что поворотным моментом в обсуждении стало принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге в июне этого года, передает ТАСС.

Как утверждают источники, американские корпорации опасаются, что теперь в случае сотрудничества с представителями гонконгской администрации они могут стать жертвами рестрикций со стороны США.

Согласно правилам гонконгского регулятора, компании, предоставляющие услуги облачных сервисов, обязаны давать доступ к данным своих клиентов без их предварительного уведомления. При этом формально данные правила не являются частью закона о нацбезопасности.

Напомним, ранее в среду МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».