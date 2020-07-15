 

Американские компании отказались выполнять требование властей Гонконга

15.07.2020, 7:48, Новости дня

Американские компании Google, Amazon и Microsoft отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, содержащим финансовые данные клиентов, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, компании вели переговоры с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга об условиях предоставления доступа к своим облачным платформам с 2019 года. Отмечается, что поворотным моментом в обсуждении стало принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге в июне этого года, передает ТАСС.

Как утверждают источники, американские корпорации опасаются, что теперь в случае сотрудничества с представителями гонконгской администрации они могут стать жертвами рестрикций со стороны США.

Согласно правилам гонконгского регулятора, компании, предоставляющие услуги облачных сервисов, обязаны давать доступ к данным своих клиентов без их предварительного уведомления. При этом формально данные правила не являются частью закона о нацбезопасности.

Напомним, ранее в среду МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Московская биржа открылась ростом

10.06 / Прокуратура подтвердила наркотическое опьянение Ефремова в момент ДТП

12.05 / Известный блогер погиб в день своего 25-летия

09.05 / Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии

25.06 / Три игрока НБА подхватили коронавирус

12.06 / Лукашенко заявил, что сам поручил проверить “Белгазпромбанк”. Им около 20 лет руководил претендент на пост президента Виктор Бабарико

13.07 / В мире: Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

10.05 / Москва призвала Белый дом посмотреть американский фильм «Битва за Россию»

27.06 / Тренер “Барселоны” Сетьен: “Реал” в какой-то момент допустит ошибку

21.05 / За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 476 человек, 15 больных умерли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска