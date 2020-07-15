 

Нефть подорожала на данных о резком снижении запасов в США

15.07.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,51% – до 43,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,5% – до 40,49 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля упали на 8,3 млн баррелей. Эксперты же полагают, что запасы за неделю сократились только на 2,1 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Эксперт объяснил, стоит ли ждать роста цен на 95-й бензин на АЗС

11.05 / Конгрессмены Энгел и Маккол представили законопроект против нарушений прав человека в РФ

17.06 / VOAэкспресс 16 июня 2020

31.05 / Средневзвешенная цена отечественного автомобиля составляет 698 тысяч рублей

20.06 / Эфиопия решила заполнить плотину на Голубом Ниле без «благословения» Египта

06.06 / Американский профессор сказал, чем ему не нравится «модный» скафандр SpaceX

01.07 / Рубль в июле: нет повода для стресса

04.06 / Путин дал поручение по завершению газификации регионов

24.06 / Тренер и защитник “Фиорентины” наказаны за богохульство

29.06 / Волочкова устроила скандал во время паломничества в закрытое на карантин Дивеево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска