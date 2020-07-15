Нефть подорожала на данных о резком снижении запасов в США

15.07.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,51% – до 43,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,5% – до 40,49 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля упали на 8,3 млн баррелей. Эксперты же полагают, что запасы за неделю сократились только на 2,1 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.