Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине
15.07.2020, 6:11, Новости дня
14 июля в Берлине первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина выиграла полуфинальный поединок в рамках выставочного теннисного турнира Bett1 Aces. Обзор матча разместил YouTube-канал TennisPoint.
Соперницей украинки была Анастасия Севастова из Латвии, пятая ракетка мира одержала победу в двух сетах, итоговый результат – 7:6, 6:3.
В финале Свитолина сыграет с победителем пары Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды).
Севастова занимает в мировом рейтинге 43-ю позицию, Квитова – 12-ю, Бертенс – седьмую.
На позапрошлой неделе Свитолина не сумела выйти в полуфинал выставочного турнира в Швейцарии.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет