 

Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

15.07.2020, 6:11, Новости дня

14 июля в Берлине первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина выиграла полуфинальный поединок в рамках выставочного теннисного турнира Bett1 Aces. Обзор матча разместил YouTube-канал TennisPoint.

Соперницей украинки была Анастасия Севастова из Латвии, пятая ракетка мира одержала победу в двух сетах, итоговый результат – 7:6, 6:3.

В финале Свитолина сыграет с победителем пары Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды).

Севастова занимает в мировом рейтинге 43-ю позицию, Квитова – 12-ю, Бертенс – седьмую.

На позапрошлой неделе Свитолина не сумела выйти в полуфинал выставочного турнира в Швейцарии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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