 

Китай объявил о решении ввести санкции против США

15.07.2020, 5:08, Новости дня

Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга», сообщил МИД Китая.

Американский закон «злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга», считает китайское ведомство. МИД Китая заявил, что закон «Об автономии Гонконга», который «содержит угрозы о введении санкций», нарушает международное право. 

Пекин обвинил США в «грубом вмешательстве в дела Гонконга и во внутренние дела Китая», передает РИА «Новости».

Китай «для защиты собственных законных интересов» намерен ввести санкции в отношении американцев и американских организаций, которые «имеют отношение» к закону «Об автономии Гонконга».

Подписанный президентом США Дональдом Трампом во вторник исполнительный указ предусматривает блокировку собственности граждан Китая на американской территории в связи с ситуацией в Гонконге, передает ТАСС.

Напомним, Трамп также отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.



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