Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

15.07.2020, 5:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил Францию с Днем взятия Бастилии.

“С национальным праздником, Франция! Желаю французскому народу сил противостоять всем вызовам 2020 года. [Президент Франции] Эммануэль Макрон, я благодарен Франции за поддержку Украины в период пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате “Нормандской четверки”, – написал Зеленский.

Bonne Fête Nationale, #France!

Wish the French people the strength to withstand all the challenges of 2020. @EmmanuelMacron I appreciate France’s support for #Ukraine during the pandemic #COVID19 and hope for further fruitful cooperation between * & * in the #N4 Format

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Сегодня Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. Празднования прошли в разгар объявленного во Франции Года де Голля. На этот год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента: 130-летие со дня рождения, 50-летие его смерти и 80-летняя годовщина призыва к сопротивлению.

Военный парад состоялся не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Власти отказались от парада бронетехники, была задействована только авиация. Особое место в сегодняшнем авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, которая участвовала в борьбе с эпидемией коронавируса. В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, а также врачи.