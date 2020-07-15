 

Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

15.07.2020, 5:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил Францию с Днем взятия Бастилии.

“С национальным праздником, Франция! Желаю французскому народу сил противостоять всем вызовам 2020 года. [Президент Франции] Эммануэль Макрон, я благодарен Франции за поддержку Украины в период пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате “Нормандской четверки”, – написал Зеленский.

Bonne Fête Nationale, #France!
Wish the French people the strength to withstand all the challenges of 2020. @EmmanuelMacron I appreciate France’s support for #Ukraine during the pandemic #COVID19 and hope for further fruitful cooperation between * & * in the #N4 Format

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Сегодня Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. Празднования прошли в разгар объявленного во Франции Года де Голля. На этот год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента: 130-летие со дня рождения, 50-летие его смерти и 80-летняя годовщина призыва к сопротивлению.

Военный парад состоялся не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Власти отказались от парада бронетехники, была задействована только авиация. Особое место в сегодняшнем авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, которая участвовала в борьбе с эпидемией коронавируса. В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, а также врачи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Перенесшая коронавирус Алена Бабенко дала совет другим пациентам

21.05 / В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

14.05 / Компания Маска проложила второй туннель под Лас-Вегасом

28.05 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

25.06 / Milliyet – новые интересы Турции вызывают трения в НАТО

04.07 / Элджею разрешили въезд на Украину

04.06 / При пожаре на складах в Смоленской области погибли два человека

12.06 / Баскетболист Коби Брайант посмертно удостоен премии “Эмми”

15.05 / Создан метод, который защитит кораллы от обесцвечивания

06.07 / Песков назвал глупостью слова командующего ВМС Украины о подготовке к боям с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска