Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз

15.07.2020, 4:50, Новости дня

Администрация Дональда Трампа во вторник отказалась от плана, согласно которому десятки тысяч иностранных студентов были бы вынуждены покинуть страну в случае, если занятия в их университетах и колледжах окажутся полностью переведены в режим онлайн из-за эпидемии коронавируса.

В Белом доме сегодня подтвердили, что откажутся от этого плана в связи с большим количеством судебных исков, поданных университетами против Белого дома. Однако высокопоставленный представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что администрация по-прежнему намерена в ближайшие несколько недель издать постановление, касающееся вопроса о том, могут ли иностранные студенты оставаться в Соединенных Штатах, если их обучение полностью переводится в онлайн-режим.

В американских ВУЗах обучается более миллиона иностранных студентов, и многие учебные заведения финансово зависят от иностранных студентов, которые часто ежегодно полностью платят десятки тысяч долларов за свою учебу.

После того, как 6 июля стало известно о планах Белого дома отозвать визы у части иностранных студентов, университеты подали целый ряд судебных исков, пытаясь оспорить план администрацией. Один из исков был подан Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом, а еще один – коалицией властей нескольких штатов. Десятки крупных компаний, колледжей и университетов предоставили в суды экспертные мнения, поддерживающие эти иски.

Руководство Гарварда планирует в предстоящем учебном году полностью перевести все занятия в режим онлайн. Президент Дональд Трамп, настаивающий на открытии всех школ уже этой осенью, назвал план Гарвардского университета «нелепым».

Университеты утверждают, что действия администрации незаконны и отрицательно скажутся на академическом процессе.

Во время судебного заседания во вторник по делу, возбужденному Гарвардским университетом, окружной судья штата Массачусетс Эллисон Берроуз заявил, что администрация США и два элитных университета, которые подали в суд на Белый дом, пришли к соглашению, которое отменяет новые правила и восстанавливает прежний статус-кво. Слушание длилось менее четырех минут.

Спор начался после того, как Иммиграционно-таможенная служба США (ICE) заявила об отмене студенческих виз категорий F-1 и M-1 для части иностранных студентов. Иностранные студенты, поступившие в американские университеты по этим визам, могли лишиться визового статуса в случае, если программа их обучения полностью переводится в онлайн-режим. Чтобы сохранить свой визовый статус, студенты должны были перевестись в университет, предлагающий очное обучение, или покинуть страну.

Источник в Министерстве внутренней безопасности сообщил «Рейтер», что детали будущего урегулирования по вопросам выдачи студенческих виз по-прежнему находятся в стадии обсуждения. В частности, решается вопрос о том, следует ли обращаться со студентами, уже находящимися в Соединенных Штатах, иначе, чем со студентами, которые только собираются въехать в страну, сообщил источник.

Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра, который возглавил отдельный судебный иск, оспаривающий новые визовые правила, заявил, что действия администрации Трампа ставят под угрозу здоровье студентов и жителей городов, в которых находятся университеты.

«В разгар экономического кризиса, а также в момент кризиса в области здравоохранения федеральное правительство не должно тревожить американцев или тратить общие время и ресурсы на опасные политические решения», – заявил Бесерра.