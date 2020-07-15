 

Трамп счел эксплуатацию США причиной создания Евросоюза

15.07.2020, 4:30, Новости дня

ЕС создали, чтобы Европа использовала США в своих интересах, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он призвал помнить о «о мировой конкуренции» с «Китаем и многими странами по всему миру». В частности, по его словам, США «находятся в состоянии невероятной экономической конкуренции» с Европой, которая создала ЕС, чтобы «использовать США в своих интересах».

«Они пользуются США», – приводит слова Трампа ТАСС.

Президент США заявил: «Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели».

При этом Трамп сказал, что у США «прекрасные отношения» с Европой, хотя европейские страны «не очень хорошо относятся» к США «в вопросе торговли». По его мнению, европейцы «были очень несправедливы в течение многих десятилетий». Он заверил, что «это очень легко решить».

«Я был готов это решить, но потом по нам ударила пандемия», – сказал Трамп.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после торговой войны с Китаем Трамп может переключиться на Европу, против которой Вашингтон уже успел ввести ряд пошлин.



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