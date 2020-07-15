 

Euronews – вторая волна пандемии не даёт европейцам вернуться к нормальной жизни

15.07.2020, 4:25, Новости дня

Из-за новых массовых вспышек коронавирусной инфекции в Европе власти разных стран вынуждены вновь вводить карантинные ограничения. Ситуацию осложняет традиционный сезон отпусков и попытки хотя бы частично спасти туристическую индустрию. При этом зачастую распоряжения центральных и местных властей противоречат друг другу, а европейцы находятся в растерянности, чьих указаний придерживаться, передаёт Euronews.

Вторая волна эпидемии в Сербии: реанимации переполнены, а протестующие обвиняют президента страны в том, что он, слишком рано сняв изоляционные меры, чтобы провести выборы, был намерен вновь ввести карантин. Глава государства, как полагают манифестанты, действовал, исходя не из соображений благополучия граждан — а руководствуясь лишь политической целесообразностью. Власти тем временем призывают к сознательности.

АНА БРНАБИЧ, премьер-министр Сербии: Нужно нам всем, всем гражданам Сербии понять, что ситуация чрезвычайно серьёзна, и что те усилия, которые совершит каждый, пойдут на благо всему социуму. Это поможет нашей системе здравоохранения справиться с текущим кризисом.

От Греции до Португалии: правительства стран-членов ЕС стремятся совладать со второй волной заражений, вводя на этот раз локальные ограничения. Как, к примеру, это было сделано в Лиссабоне, где часть городских районов останется пока в карантине, объявленном ещё две недели назад.

Каталонский суд принял решение, что вновь введённый региональными властями карантин в городе Льейде не входит в их прерогативу и относится исключительно к компетенции центральной власти.

МУЖЧИНА: Мы пребываем в неопределённости. Неизвестно, к чьим словам прислушиваться и чьи решения выполнять? Власти звучат вразнобой — никто не знает, ни что делать, ни как делать, ни как поступать…

В Каталонии речь идет об изоляции, которая касается примерно 160 тыс. жителей этой области иберийского королевства.

Греция, которая, с одной стороны, старается спасти туристическую индустрию, приглашая провести отпуск на своих пляжах — с другой, вынуждена вводить жёсткие меры контроля, прежде всего на границах республики, чтобы не допустить массовых заражений в разгар лета.

Во Франции власти объявили (речь идёт о главе правительства и министре здравоохранения), что изучают вопрос о введении обязательного ношения маски за пределами жилища в закрытых помещениях, включая торговые центры, кинотеатры и так далее. Как это будет сочетаться с сезоном отпуском, который стартует на этой неделе, они пока не разъяснили. 

Дата выхода в эфир 14 июля 2020 года. 



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