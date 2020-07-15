 

Высшему антикоррупционному суду передали здание ГП “Антонов”

15.07.2020, 4:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 18 июня закон “О реструктуризации задолженности государственного предприятия “Антонов” относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением”.

Об этом 14 июля проинформировал сайт главы государства.

“Документ предусматривает передачу от ГП “Антонов” в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания (литера А) по адресу город Киев, проспект Победы, 41 по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества. Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКС здания, которое он в настоящее время уже использует”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что здание, которое передается антикоррупционному суду, госпредприятием уже не используется, его передача погасит часть обязательств “Антонова” перед бюджетом.

Высший антикоррупционный суд Украины приступил к работе 5 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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