США приветствуют отказ Великобритании от использования Huawei в создании 5G-сетей

15.07.2020, 3:47, Новости дня

Cоединенные Штаты приветствуют решение британских властей запретить участие китайской компании Huawei в создании в Соединенном Королевстве будущих телекоммуникационных cетей пятого поколения (5G) и прекратить использование оборудования Huawei в уже существующих сетях. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое было опубликовано Госдепартаментом во вторник.

Как говорится в заявлении, Великобритания вошла в растущий список стран, отстаивающих свою национальную безопасность, в числе прочего, путем запрета на использование ненадежных поставщиков телекоммуникационного оборудования.

«Мы будем продолжать работать с нашими британскими друзьями над созданием безопасной и динамичной экосистемы 5G, которая имеет решающее значение для трансатлантической безопасности и процветания», – говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь напомнил, что в число стран, запретивших использование оборудования Huawei при создании 5G-сетей, уже вошли Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Польша, Румыния и Швеция. Кроме того, от использования китайского оборудования отказались мобильные операторы Jio в Индии, Telstra в Австралии, SK и KT в Южной Корее, NTT в Японии и другие.

«Страны [мира] должны иметь возможность быть уверенными в том, что оборудование и программное обеспечение 5G не будет угрожать национальной безопасности, экономической безопасности, конфиденциальности, интеллектуальной собственности или правам человека», – подчеркнул Майк Помпео.