 

France Info – туристы смогут бесплатно посетить Айя-Софию в перерывах между молитвами

15.07.2020, 2:17, Новости дня

После превращения в мечеть Святая София будет бесплатно принимать посетителей в перерывах между ежедневными молитвами, пишет France Info со ссылкой на Управление по делам религии Турции. В официальном заявлении организации подчёркивается, что христианские святыни не помешают мусульманским обрядам: на время их проведения все иконы скроют занавесками.


Reuters

Ставший мечетью собор Святой Софии останется открытым для посетителей в перерывах между мусульманскими молитвами, пишет France Info со ссылкой на заявление Управления по делам религии Турции (Diyanet).

Как рассказывает издание, в пятницу Государственный совет — высший административный суд страны — удовлетворил ходатайство многих ассоциаций и упразднил решение от 1934 года, согласно которому Святая София получала статус музея. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о превращении собора в мечеть. Первые коллективные молитвы пройдут 24 июля.

Во вторник Управление по делам религии указало в официальном заявлении, что христианские святыни в бывшем византийском соборе «не являются преградой для проведения молитв». По словам высшего религиозного органа, христианские иконы скроют занавесками и другими подходящими способами, а турецкие СМИ сообщают о возможном использовании затемнения изображений святых во время пяти ежедневных мусульманских молитв.

В статье отмечается, что решение Анкары вызвало критику в международном сообществе, особенно со стороны РФ и Греции, которые внимательно следят за судьбой византийского наследства в руках Турции. Со своей стороны Папа Римский заявил, что «очень огорчён» такими изменениями.  

В заключение France Info напоминает, что собор Святой Софии был построен в VI веке и является главным архитектурным шедевром Византии. После завоевания Константинополя Османской империей в 1453 году собор стал мечетью. В 1934 году лидер молодой Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк сделал из неё музей, чтобы «передать человечеству». Сейчас Святая София является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из главной туристической достопримечательностью Стамбула, посещение которой с 24 июля станет бесплатным. 



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