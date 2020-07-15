 

Пресс-конференция в Белом доме: США лишают Гонконг льготного статуса

15.07.2020, 1:40, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он подписал указ о привлечении Китая к ответственности за закон о национальной безопасности, введенный властями КНР в отношении Гонконга. Трамп сообщил об этом во время пресс-конференции, которая состоялась к вечеру вторника в Розовом саду Белого дома.

Президент заявил о прекращении действия льготного режима в отношении Гонконга. Таким образом Соединенные Штаты наказывают Пекин за репрессивные действия против жителей Гонконга, сказал Дональд Трамп.

«Теперь [США] будут относиться к Гонконгу так же, как к материковому Китаю: никаких особых привилегий, особого экономического режима и экспорта стратегически важных технологий», – сказал президент, выразив сожаление в связи с тем, что Пекин отнял у жителей Гонконга их свободы и права.

«И с этим исчезает Гонконг, по моему мнению, потому что он больше не сможет конкурировать со свободными рынками. Многие люди покинут Гонконг», – предсказал президент.

Трамп также сообщил, что он подписал закон, одобренный Конгрессом США и предусматривающий наказание для финансовых учреждений, обслуживающих китайских чиновников, которые причастны к созданию и реализации нового китайского закона о национальной безопасности в Гонконге.

В ходе пресс-конференции президент также обвинил Пекин в бездействии и попытках скрыть информацию о первоначальной вспышке коронавируса, что в итоге, по словам Трампа, привело к глобальной пандемии COVID-19 и гибели множества людей по всему миру.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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