 

Гены, которые отвечают за устойчивость к антибиотикам, были обнаружены в птичьем помете

15.07.2020, 1:14, Новости дня

По словам исследователей, городские утки, чайки и вороны являются носителями генов, которые устойчивы к противомикробным препаратам.

Во время предыдущих исследований обнаружилось, что во время плавания, контакта с фекалиями или воздействия на почву человеку могут передаваться антибиотикоустойчивые гены и бактерии, которые переносят птицы. Специалисты сравнили образцы помета каждого вида, который был обнаружен в Хьюстоне, с образцами домашней птицы.

Выяснилось, что изучаемый ген кодирует значительную резистентность к антибиотикам. Также эксперты обнаружили, большое количество генетического материала, ответственного за резистентность к антибиотикам, в свежих экскрементах домашней птицы.



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