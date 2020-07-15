 

У Верховной Рады каникул как таковых не будет – Разумков

15.07.2020, 0:47, Новости дня

У Верховной Рады не будет каникул как таковых. Такое мнение 14 июля в эфире телеканала “112 Украина” выразил спикер Рады Дмитрий Разумков.

“Каникул как таковых не будет. Депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Давайте говорить правду и называть вещи своими именами – уже начинается предвыборная кампания, люди начнут работать при подготовке к местным выборам. Депутаты, которые прошли по спискам партий, думаю, также будут привлечены к этому процессу”, – сказал он.

Спикер Рады отметил, что среди фракций и групп парламента есть договоренность при необходимости провести внеочередную сессию.

“Одну или две, в зависимости от того, какие важные законы, возможно, не смогут ждать до следующей, четвертой, сессии”, – объяснил Разумков.

14 июля Верховная Рада провела одно очередное и два внеочередных заседания, одно из которых стало рекордно коротким.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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