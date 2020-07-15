Трамп побеседовал с премьер-министром Канады

15.07.2020, 0:30, Новости дня

В понедельник, 13 июля, президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Белого дома, с которым выступил заместитель пресс-секретаря Джадд Дир.

Как указывается в документе, два лидера отметили значение исторического соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), вступившего в силу 1 июля 2020 года.

Президент Трамп вновь подчеркнул, что для всех трех стран подписание USMCA стало беспрецедентным достижением. Он также выразил надежду, что оно будет способствовать тому, что их экономики выйдут окрепшими из испытаний, вызванных пандемией коронавируса.

В ходе беседы Трамп выразил озабоченность в связи с поведением Китая, основанном на обмане и принуждении.