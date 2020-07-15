Трамп и Эрдоган обсудили торговлю и сотрудничество в Ливии

15.07.2020, 0:30, Новости дня

Президенты США и Турции провели во вторник беседу по телефону, обсудив торговые отношения между двумя странами и подчеркнув уверенность в «необходимости согласованного урегулирования региональных вопросов». Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

В сообщении администрации турецкого президента, в свою очередь, сказано, что Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган договорились по телефону о более тесном сотрудничестве в Ливии для обеспечения прочной стабильности в стране. Кроме того, как пишет «Рейтер», Трамп и Эрдоган также обсудили вопросы двусторонних отношений и торговли.

Турция поддерживает в Ливии международно признанное правительство национального согласия, которое борется с Ливийской национальной армией, поддерживаемой Россией, Египтом и ОАЭ. Анкара ранее заявляла, что США должны играть в Ливии более активную роль, говорится в сообщении «Рейтер».