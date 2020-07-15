Министр здравоохранения РФ встретился с послом США
15.07.2020, 0:08, Новости дня
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США Джоном Салливаном, информирует российское ведомство.
Мурашко и Салливан обсудили динамику распространения коронавируса, а также особенности развития COVID-19 «в отдельных регионах государств». Кроме того, обсуждалась помощь находящимся в зоне риска, сообщается на сайте министерства.
Российская сторона выступила с предложением провести видеоконференцию с участием экспертов из РФ и США для обмена опытом в области профилактики, диагностики и лечения COVID-19.
Мурашко отметил, что в РФ «показатели летальности от коронавирусной инфекции невысокие», но «важна каждая человеческая жизнь». Поэтому в РФ стремятся «преумножить знания» и еще сильнее снизить уровень летальности.
По словам министра, «иногда нюансы в оказании медицинской помощи, в подходах к профилактике и диагностике COVID-19 существенно влияют на конечный результат».
Мурашко и Салливан обсудили производство средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний.
Стороны отметили высокий уровень сотрудничества в период распространения коронавируса. Салливан поблагодарил Москву за передачу медицинского оборудования, заявив, что «это был серьезный шаг», который «американский народ очень ценит». Мурашко также поблагодарил американскую сторону за партию аппаратов ИВЛ.
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