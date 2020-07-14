Die Welt – вратарь сборной Германии «попался» на исполнении гимна хорватских правых

14.07.2020, 22:59, Новости дня

Появившееся в сети видео, на котором голкипер «Баварии» и сборной Германии подпевает песне скандальной хорватской группы Thompson, вызвала широкое обсуждение в Интернете, пишет Die Welt. Как отмечает издание, исполнявшаяся песня считается неофициальным гимном хорватских правых, а сама группа Thompson не раз обвинялась в возвеличивании фашизма.



Reuters

Дискуссии вокруг вратаря футбольного клуба «Бавария» и сборной Германии Мануэля Нойера заглушили даже переход в мюнхенский клуб нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане, пишет Die Welt.

В минувшую субботу в сети появилось видео, на котором Нойер, находящийся в отпуске в Хорватии, поёт песню одной скандальной группы, пишет издание. Видео попало в социальные сети и подверглось активному обсуждению.

Как пишет Die Welt, речь идёт о песне «Ты красивая», исполняемой хорватской группой Thompson. Эта песня считается неофициальным гимном хорватских правых, а сама группа не раз обвинялась в возвеличивании фашизма. Хорватская прокуратура проводила в отношении Thompson расследование на почве разжигания межнациональной ненависти, однако до обвинения дело не дошло. Кроме того, издание сообщает, что выступления группы часто запрещаются в Германии и Швейцарии.

Пока неизвестно, точно ли знал Нойер содержание песни, отмечает Die Welt. Издание напоминает, что эта песня исполнялась во время прошлогоднего визита Ангелы Меркель в Загреб: канцлер ФРГ, ничего не подозревая, прихлопывала в такт. Позже администрация федерального канцлера подчеркнула, что Меркель не было известно о скандальном характере этой песни.