Midi Libre – «правила строже, но прогресса больше» — 15-летняя француженка рассказала об учёбе в школе танцев при Большом театре

14.07.2020, 22:59, Новости дня

15-летняя француженка Жанна поделилась с Midi Libre опытом своего обучения в школе танцев при Большом театре в Москве. По словам девушки, правила российской школы более строгие, однако ученики добиваются более высоких результатов. И хотя учиться в чужой стране с преподавателями, говорящими на другом языке, было непросто, учёба при Большом для нёё — лучшее образование, на которое можно было надеяться.



Reuters

«Это не жизнь нормальной девочки-подростка», — так начинает рассказ о своей учёбе в школе при московском Большом театре 15-летняя Жанна. Как пишет Midi Libre, французская девушка планирует остаться там до 18 лет и получить диплом профессиональной танцовщицы.

Как рассказала юная танцовщица изданию, «классической подростковой жизни» она никогда и не знала. Увлечённая танцами с пяти лет, Жанна начала обучение в танцевальных школах Безье, позже стала посещать занятия преподавателя Эвелин Агулло, затем поступила в Высшую школу танцев к Каннах, а четыре года спустя получила приглашение на прослушивание и обучение в школе танцев при Большом театре.

По словам девушки, учиться в чужой стране, за тысячи километров от дома было непросто. «Преподаватели не говорили по-английски, поэтому я искала перевод в интернете. Понемногу я научилась говорить. Кроме этого, я по два часа в день занималась русским», — делится с изданием Жанна.

Несмотря на «более жёсткие» правила российской школы, у Жанны не было проблем с адаптацией. «Мне нравится этот образ жизни. К тому же, стиль танца отличается, он более строгий, но прогресса больше», —рассказывает француженка. По словам издания, даже в перерывах между уроками у Жанны нет времени думать о чём-то кроме танца. «Работы много: надо следить за весом, за размером, вести здоровый образ жизни, но мне всегда это нравилось, так что это не сложно», — признаётся ученица танцевальной школы. После выпуска и получения заветного диплома она надеется получить работу в коллективе классического танца.

Вернувшись в Безье в апреле — когда в Москве был введён режим самоизоляции, — Жанна продолжила обучение в собственной комнате, посещая уроки российских преподавателей по видеосвязи.

В сентябре Жанна снова собирается лететь в Москву, чтобы начать второй год обучения в школе при Большом театре и вновь встретится с подругами-танцовщицами — несмотря на то, что заводить близких друзей, постоянно переезжая из города в город, непросто. «Я скучаю по России», — признаётся девушка. Учёба в Большом для Жанны — лучшее образование, на которое можно было надеяться: «Я исполняю мечту», — подчёркивает она.