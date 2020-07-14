 

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

14.07.2020, 22:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 4234 человека, передает ТАСС.

Накануне в Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в России после коронавируса выздоровели более 504 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / На Донбассе ранения получил один украинский военный

09.07 / Кремль подтвердил актуальность темы союзного договора РФ и Белоруссии

13.07 / Эксперты: к аннексии Крыма привел не Майдан, а неприятие Россией самой идеи независимости Украины 

12.05 / Хорват Деян Ловрен может сменить “Ливерпуль” на “Рому”

01.07 / ЦИК обработал половину протоколов голосования по поправкам в Конституцию

29.05 / В РФ провели более 10 млн тестов на коронавирус

01.07 / Путин, Роухани и Эрдоган начали видеосаммит по Сирии

02.06 / Затопленное химоружие Гитлера продолжает отравлять воды Германии

21.06 / Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

15.05 / Fox News – сенатор, отличившийся в «российском деле», попался на финансовых махинациях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска