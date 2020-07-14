 

Верховная Рада легализовала игорный бизнес, лидера белорусской оппозиции не допустили к выборам. Главное за день

14.07.2020, 22:35, Новости дня

Парламент и азартные игры

248 голосами Верховная Рада приняла во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса. Лицензии организаторам азартных игр, согласно документу, будет выдавать специальная комиссия.

Рекорд длительности заседания

Всего три минуты длилось внеочередное заседание украинского парламента. Депутаты не стали рассматривать законопроект, которым предполагалось установить дополнительные основания для увольнения руководителей САП и НАБУ.

Обстрел у Зайцево, реакция

Спустя сутки после убийства украинского военного медика на Донбассе президент Владимир Зеленский выступил с заявлением. Он сказал, что “Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков”.

Украинские дипломаты постараются, чтобы военное преступление получило огласку, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Задержание фигуранта дела “пленок Лероса”

Сотрудники СБУ задержали юриста Дмитрия Штанько, который, вероятно, записывал беседы Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Задержанному инкриминируют мошенничество – попытку получить от неназванного коммерсанта $100 тыс.

Арест по делу о громком ДТП

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца участника смертельного ДТП в Киеве Антона Желепу. Он признал вину и отказался от адвоката.

Выборы по-белорусски

Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты арестованному банкиру Виктору Бабарико, которого называли одним из главных соперников действующего главы государства Александра Лукашенко. К выборам допущены пять кандидатов.

В Минске и других крупных городах начались акции неповиновения, милиция задерживала демонстрантов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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