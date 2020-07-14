 

“Применили ПТРК”. В штабе ООС сообщили о ранении семи украинских военнослужащих

14.07.2020, 22:35, Новости дня

14 июля в Донецкой области боевики ранили семь военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс “Фагот”. Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного. Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что раненых эвакуировали и госпитализировали.

“Действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются”, – отметили в штабе ООС.

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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 14. juuli 2020

В сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 17.00 о раненых украинских военнослужащих не сообщалось.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ПТРК “Фагот” – переносной ракетный комплекс, радиус поражения которого составляет до четырех километров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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