В Колорадо обнаружена белка, зараженная бубонной чумой

14.07.2020, 22:20, Новости дня

Зараженная бубонной чумой белка была обнаружена в штате Колорадо. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление органов здравоохранения округа Джефферсон.

В заявлении говорится, что белка, обнаруженная в субботу, стала первым животным на территории округа, у которого была диагностирована чума.

Во вторник представитель департамента здравоохранения округа Джефферсон сказал в интервью CBS News, что на территории города Моррисон было замечено, по меньшей мере, 15 мертвых белок. Один из трупов был протестирован на чуму, анализы оказались положительными, и предполагается, что остальные белки также погибли от бубонной чумы.

«Чума – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, и ею могут заразиться люди и домашние животные, в случае если не будут предприняты надлежащие меры предосторожности», – говорится в заявлении властей округа Джефферсон.

Люди могут заразиться бубонной чумой от укусов блох, которые являются переносчиками заболевания, или при прямом контакте с кровью или тканями инфицированных животных, в том числе при кашле или от укусов. По данным департамента здравоохранения округа Джефферсон, кошки особенно восприимчивы к чуме и могут умереть от заражения, если вовремя не получат лечения в виде антибиотиков. Собаки не так восприимчивы к чуме, однако они могут являться переносчиками заболевания.

Среди симптомов чумы – внезапное повышение температуры, озноб, головная боль, тошнота, сильная боль и отек лимфатических узлов, которые возникают в течение двух-семи дней после заражения. При ранней диагностике чуму можно эффективно вылечить с помощью антибиотиков, сообщили власти округа, рекомендовав всем, у кого есть подобные симптомы, своевременно обратиться за медицинской помощью.