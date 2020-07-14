 

Гилейн Максвелл не признала себя виновной

14.07.2020, 22:20, Новости дня

В ходе слушаний в федеральном суде Манхэттена Гилейн Максвелл не признала себя виновной в пособничестве растлителю несовершеннолетних Джеффри Эпштейну. Слушания были назначены после того, как 58-летняя Максвелл была арестована 2-го июля в штате Нью-Гэмпшир и помещена в следственный изолятор в Нью-Йорке по обвинению в секс-торговле и лжесвидетельстве. По данным прокуратуры, в середине 1990-х годов она получала крупные суммы, завлекая девушек к Эпштейну, в то время– крупному финасисту.

Напомним, что позднее Эпштейн покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.

В настоящее время Гилейн Максвелл находится в центре временного содержания в Бруклине, откуда, по видеосвязи, она и приняла участие в заседании суда. Судья Элисон Нэйтан пока не решила вопрос о том, перевести ли ее под домашний арест с электронным наблюдением и выплатой залога в пять миллионов долларов. Обвинение выступает против этого, подозревая, что у подсудимой есть намерения не дожидаться приговора и бежать из Соединенных Штатов, тем более, что у Максвелл есть также британское и французское гражданство.



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