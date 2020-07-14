 

CBS – вспышка COVID-19 на базах США усилит антиамериканские настроения в Японии

14.07.2020, 21:56, Новости дня

После выявления нескольких десятков случаев заражения коронавирусом на трёх военных объектах США на японском острове Окинава был введён карантин, пишет CBS News. По мнению корреспондента телеканала, эта вспышка заболевания только добавит напряжённости в отношениях между американским персоналом и местными жителями, общая история которых уже омрачена нападениями, убийством и изнасилованием.

Вооружённые силы США спешно пытаются сдержать вспышку коронавируса на своих базах. Из-за неё на острове Окинава заразились десятки американских военнослужащих. Эти объекты в настоящий момент находятся под карантином. С подробностями о развитии событий корреспондент CBS News Рэми Иносенсио.

РЭМИ ИНОСЕНСИО, иностранный корреспондент CBSNews:  Это наибольшее количество случаев, с которыми американская армия столкнулась здесь, в Азии, с начала пандемии коронавируса. И уже три базы на Окинаве подтвердили инфекцию  аэродром морской пехоты США Футенма, лагерь Хансен и лагерь Кинзер.

Местные СМИ сообщают, что вина полностью или частично лежит на торжествах по случаю 4 июля на территории и за пределами баз. Потому что праздничные вечеринки посещали сотни, а возможно, даже тысячи человек.

Теперь (на американских военных базах.  ИноТВ) введён карантин. И жители Окинавы проходят тестирование, если они считают, что контактировали с потенциально инфицированными людьми.

В выходные губернатор Окинавы Денни Тамаки выразил своё возмущение и опасения о второй волне заболевания. Он также усомнился, что США предпринимают достаточные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Персоналу баз ограничили перемещение по острову, военнослужащим и их семьям запретили питаться в ресторанах в городе или посещать магазины без особой необходимости. Более половины из приблизительно пятидесятитысячного американского контингента в Японии сейчас находятся на Окинаве.

Губернатор, у которого, кстати говоря, отец  американец, а мать  местная жительница, также потребовал, чтобы американские военные повысили меры по борьбе с заболеванием до максимального уровня, перестали отправлять персонал из материковой части США на Окинаву и предоставляли большую информационную прозрачность. Представители префектуры Окинавы заявили, что США не раскрыли подробности об уже заражённых людях.

Эта вспышка коронавируса на Окинаве только сильнее обостряет напряжённость между американскими военными и островитянами. Их общая история уже была омрачена нападениями, убийством и изнасилованием. И всё это, разумеется, порождало антиамериканские настроения.

И даже за пределами Японии американские вооружённые силы тоже фиксируют новые случаи коронавируса. В Корее обнаружили 11 заражённых – все они, приехавшие из Соединённых Штатов. Влад? Анна-Мари?

Дата выхода в эфир 13 июля 2020 года.  



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