Daily Telegragh – Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

14.07.2020, 21:56, Новости дня

Британское правительство приказало телекоммуникационным компаниям изъять оборудование Huawei из британских сетей 5G к 2027 году и прекратить закупку нового оборудования, начиная со следующего года, пишет Daily Telegragh. Как пояснил министр культуры Оливер Дауден, на этот шаг власти страны пошли из-за опасений, что грядущие американские санкции против китайского концерна приведут к перебоям в поставках важнейших компонентов для интернет-сетей.



Reuters

Правительство Великобритании приказало телекоммуникационным компаниям избавиться от всего оборудования Huawei в британских сетях 5G к 2027 году, спровоцировав тем самым очередное столкновение с Пекином, пишет Daily Telegragh. Как передаёт газета, начиная со следующего года британским операторам мобильной связи также будет запрещено покупать новое оборудование Huawei 5G. Как ожидается, этот шаг приведёт к задержке запуска сетей интернета пятого поколения ещё на год. От покупки нового оборудования Huawei для использования в оптоволоконной сети операторы должны будут «отойти» в течение следующих двух лет.

«Это решение далось нам нелегко, но это верное решение для британских телекоммуникационных сетей, для нашей национальной безопасности и экономики, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе», — заявил министр культуры Оливер Дауден.

Как отмечает издание, это заявление прозвучало после того, как Совет национальной безопасности изучил доклад о грядущих американских санкциях в отношении китайских телекоммуникационных компаний. Согласно этому документу, новые ограничительные меры со стороны США, вступающие в силу в сентябре, могут привести к перебоям в поставках ключевых компонентов от Huawei.

По словам Даудена, новые американские санкции существенно изменили оценку присутствия Huawei в Великобритании с точки зрения безопасности. «Великобритания больше не может быть уверена, что сможет гарантировать поставки оборудования для Huawei для сетей 5G», — пояснил министр.

Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании уже написал крупнейшим операторам страны, призывая их увеличить запасы оборудования Huawei на случай, если санкции США вызовут серьёзные ограничения поставок.

Во вторник утром Совет национальной безопасности под председательством премьер-министра постановил, что правительство должно запретить любое участие Huawei в строительстве сетей 5G. Как подчёркивает газета, это решение, приятое после интенсивного давления как со стороны администрации Дональда Трампа, так и со стороны рядовых депутатов тори, стало неожиданным поворотом в политике правительства, которое ещё в январе готово было позволить китайскому концерну участвовать в разработке британских сетей 5G.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Huawei в тесных связях с китайским правительством и армией, предупреждая, что её оборудование может использоваться в шпионских целях, напоминает газета. Руководители Huawei опровергли эти утверждения, предложив подписать соглашения о запрете шпионажа с правительствами по всему миру.

«Это разочаровывающее решение — плохая новость для любого человека с мобильным телефоном в Великобритании», — с сожалением отметил пресс-секретарь Huawei в Великобритании Эд Брюстер.

Как передаёт Daily Telegraph, процесс отказа от действующего оборудования Huawei для сетей 4G и 5G займёт годы и обойдётся операторам в сумму до £2 млрд. Крупнейшие операторы страны BT и Vodafone предупредили, что удаление китайского оборудования может привести к отключению сигнала, а также задержкам в развёртывании сетей 5G по всей стране. Телекоммуникационные компании намерены лоббировать получение компенсационного пакета от правительства, который может включать финансовое возмещение за удаление оборудования Huawei, а также другие льготы.