 

Сексолог пожаловался на «поехавший на всех этих харассментах» мир

14.07.2020, 21:53, Новости дня

На работе люди начинают бояться общаться с друг другом, так как не хотят быть обвиненными в домогательствах, сообщил сексолог Керим Костоев.

Он отметил, что «вопрос отношений с коллегами весьма неоднозначный». По его мнению, «мир в последнее время слишком «поехал» на всех этих харассментах и прочем», передает НСН.

Сам Костоев считает нормальным «поддержать коллегу, прикоснувшись рукой к ее спине». Он отметил, что в этом «нет абсолютно ничего предосудительного, сексуального и так далее», нет «никакой подоплеки».

«Это естественно», – сказал он.

Также Костоев считает вполне допустимым «во время веселья и смеха положить руку на руку девушке».

Он сказал, что «лет пять-семь назад даже не задумался бы о том, что это может нанести» ему «как мужчине какой-то вред», но «сейчас на фоне того, что происходит в мире», он «даже в метре не стоит от коллеги-девушки», старается держаться «подальше».

«Потому что кто знает, что сейчас у современной женщины на работе на уме?» – сообщил он.

По его словам, «в Америке сейчас мужчины, от греха подальше, уже не помогают женщинам, например, донести пачку бумаги до принтера, чтобы их не обвинили в домогательствах».

Костоев подчеркнул, что «во всем должен быть здравый смысл и адекватность».

Во вторник шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.

Также стало известно о нескольких других сексуальных домогательствах и об изнасиловании в российской медиасфере. Так, журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ. Она заявила: «Если, не приведи Господь, речь об изнасиловании, то мы поможем пострадавшей стороне с юридическим сопровождением уголовного дела». Однако если случай домогательства не регламентируется законом, руководство канала будет воспринимать это как частный вопрос участников происшествия.



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