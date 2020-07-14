Бэнкси нарисовал в метро чихающих крыс

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14.07.2020, 21:48, Новости дня

Английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси поделился видео, на котором показано, как он рисует крыс в вагонах метро, пытающихся соблюдать правила ношения масок и пользоваться санитайзером.

В своем Instagram Бэнкси поделился видео, на котором человек в костюме сотрудника клининговой службы ходит по вагонам метро и рисует знаменитых мультяшных крыс, у которых не всегда получается следовать требованиям поведения в общественном месте в период распространения коронавируса.

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Публикация от Banksy (@banksy) 14 Июл 2020 в 6:30 PDT

В конце ролика видно, что Бэнкси написал «I get lockdown» («Я на карантине»).

«Без масок вход запрещен», – подписал художник свое видео.

Ранее сообщалось, что мэр Лондона Борис Джонсон не спешил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Он сообщил, что ситуация улучшается, однако риск второй волны заражений сохраняется.



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