Великобритания исключает Huawei из своей сети 5G

14.07.2020, 21:18, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился полностью очистить британскую сеть 5G от оборудования Huawei к 2027 году. Это решение может вызвать недовольство Китая, поскольку свидетельствует о том, что крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования больше не рады видеть на Западе.

Британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил: «Технология 5G будет станет революционным достижением для нашей страны, но только в том случае, если мы будем уверены в безопасности и устойчивости инфраструктуры, на которой она построена».

«После того, как США ввели санкции против Huawei, а наши эксперты в области кибертехнологий обновили свои технические рекомендации, правительство решило, что необходимо запретить участие Huawei в наших сетях 5G», – добавил министр.

«С января 2021 года не будет закуплено ни одного нового комплекта оборудования, а к концу 2027 года Huawei будет полностью исключен из британских сетей 5G. Этот решительный шаг дает отрасли ясность и уверенность, необходимые для развития сетей 5G по всей Великобритании», – отметил Дауден.

Официальный представитель Huawei заявил: «Это разочаровывающее решение – плохая новость для всех обладателей мобильных телефонов в Великобритании. Это грозит перевести Великобританию в медленный цифровой режим, увеличить счета и углубить цифровой разрыв. Вместо того, чтобы выровнять уровень повышением, правительство решило понизить его, и мы призываем их пересмотреть это решение. Мы по-прежнему уверены, что новые ограничения со стороны США не повлияли бы на устойчивость или безопасность продуктов, которые мы поставляем в Великобританию».

«К сожалению, наше будущее в Великобритании стало политизироваться, – добавил он. – Это связано с торговой политикой США, а не с безопасностью. В течение последних 20 лет компания Huawei занималась улучшением инфраструктуры связи в Великобритании. Будучи ответственной компанией, мы продолжим оказывать поддержку нашим клиентам, как делали всегда».

«Мы подробно проанализируем, что означает данное решение для нашего бизнеса в Британии и будем работать с британским правительством, чтобы объяснить, как мы можем продолжать вносить вклад в усовершенствование инфраструктуры связи Великобритании», – резюмируют в Huawei.

Глава британского подразделения Nokia Кормак Уилан во вторник заявил, что финский производитель телекоммуникационного оборудования готов заменить оборудование Huawei в Британии.

«У нас есть потенциал и опыт для быстрой замены всего оборудования Huawei в британских сетях, и мы готовы активизироваться, чтобы поддержать имплементацию решения британского правительства с минимальными последствиями для людей, использующих сети наших клиентов», – сказал Уилан.