США увеличили помощь Украине для борьбы с COVID-19

14.07.2020, 21:18, Новости дня

КИЕВ – Соединенные Штаты увеличили финансирование проектов для борьбы с пандемией коронавируса в Украине до суммы в почти 17,3 миллиона долларов. Об этом сообщает 14 мая на своей странице в Фейсбуке посольство США в Украине.

«США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 долларов до почти 17,3 миллиона долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, на помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, которые поражены конфликтом», – подчеркивается в сообщении.

Финансирование проектов МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19, предоставляя гуманитарную помощь, поддерживая локации для прохождения изоляции и центры лечения, программы здравоохранения и гигиены, говорится в Фейсбуке на странице посольства США в Украине.

От начала пандемии COVID-19

Напомним, что к 14 мая, с момента вспышки пандемии COVID-19 в Украине, США предоставили гуманитарную помощь, оборудование и техническую поддержку на сумму 14,5 миллионов долларов.

«Украина, Соединенные Штаты и весь мир ведут беспрецедентный бой против пандемии COVID-19, и Соединенные Штаты стоят на передовой в предоставлении поддержки странам во всем мире для преодоления этой смертельной угрозы», – отметила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 14 мая в видеообращении.

Она отметила, что США тесно сотрудничают с Украиной, чтобы обеспечить необходимыми ресурсами для решения проблем связанных с COVID-19.

Исполняющая обязанности директора миссии USAID в Украине Сюзан Кутор в этом видеообращении 14 мая подчеркнула, что незащищенной части населения Украины, включая мигрантов и беженцев будет предоставлено 2,4 миллиона долларов в качестве продуктов питания и предметов первой необходимости. Помощь для этих категорий населения придет через волонтерские инициативы и областные администрации, отметила Сюзан Кутор.

Партнерская помощь на фоне «противоречий» с ВОЗ

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько отмечает партнерскую помощь Соединенных Штатов для борьбы с пандемией в Украине.

«США демонстрируют преданность партнерским отношениям, предоставляя помощь и показывая, что это не разовая акция – дали деньги и все. На протяжении последних месяцев мы видим постоянные сообщения о помощи, увеличении средств несмотря на то, что внутри США также нужны средства для борьбы с коронавирусом», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Соединенные Штаты предоставляют «адресную помощь» в борьбе с пандемией коронавируса странам, со слабой экономикой на фоне «противоречий» в оценках эффективности борьбы с вирусом со стороны Всемирной организации здравоохранения.

«Это тот момент, когда можно сказать, что на фоне противоречий со Всемирной организацией здравоохранения, США демонстрируют готовность делать глобальный взнос в борьбе с пандемией, понимая, что эти средства будут использованы по назначению», – подчеркивает Максим Хилько.

Солидарность в борьбе с COVID-19

По мнению политического эксперта аналитического центра «Дом демократии» Анатолия Октисюка, помощь США в борьбе можно называть инструментом мягкой силы – демонстрацией глобальной роли США в борьбе с пандемией.

«Это больше акт солидарности, когда мы говорим о борьбе в разных странах с коронавирусом. Основная борьба с вирусом лежит на национальных правительствах, на национальных бюджетах стран, а они разные», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что нужно продолжать карантин в стране, поскольку сегодня нет понимания, на сколько медицина приблизилась к преодолению пандемии – в мире нет ни прививок, ни действенных вакцин.

«Мы видим, что ослабление карантина повлияло на график заболеваемости в Украине. Но с другой стороны, до местных выборов больших изменений не будет, власть заинтересована в их проведении, в минимизации критики со стороны избирателей», – отмечает Анатолий Октисюк.

Экономику нужно запускать

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» исполняющая обязанности главы Национального банка Екатерина Рожкова отметила, что экономику предстоит запускать вновь, иначе будут катастрофические последствия».

«[…] Да, наверное, кинотеатры полноценно не заработают, не будет глобального туризма и, наверное, не будут заполнены гостиницы, но все равно экономику нельзя выключить», – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Она сообщила, что предыдущий прогноз падения украинской экономики был на уровне пяти процентов. «Наш прогноз апрельский, следующий пересмотр будет в июле», – отметила Екатерина Рожкова, сообщает 14 июля «Интерфакс-Украина».

Адаптивный карантин, который по решению Кабинета министров Украины будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок. Об этом сайту «Сегодня» рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости: «Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года», – сообщает «Сегодня» 14 июля слова Олега Рубана.