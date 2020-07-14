 

Трамп провел переговоры с Эрдоганом

14.07.2020, 21:16, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились теснее взаимодействовать для стабилизации ситуации в Ливии.

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису. Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в 100 млрд долларов, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии», – цитирует ТАСС сообщение канцелярии Эрдогана.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, контролирущими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА, парламент Ливии разрешил египетским военным провести вторжение.

Востоковед Михаил Рощин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил возможность столкновения Египта и Турции в Ливии.



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