 

Чечня призвала туристов временно отложить поездку в регион из-за коронавируса

14.07.2020, 21:16, Новости дня

Власти Чечни временно не рекомендуют туристам приезжать в республику из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил во вторник министр печати и информации региона Ахмед Дудаев.

«Благодаря слаженной работе и предпринятым мерам главой республики сегодня удается сохранить стабильную ситуацию в регионе, но во избежание рисков пока оперативный штаб не рекомендует гостям и туристам посещать республику», – передает ТАСС сообщение Дудаева.

Как добавил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов, оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временной приостановке въезда на территорию республики гостям и туристам. По его словам, данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости и выразил надежду на «понимание и поддержку».

По его словам, в республике удается держать ситуацию под контролем, минимизировать риски и обеспечивать безопасность граждан.

Напомним, 21 июня глава республики Рамзан Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции, однако сохранил запрет на массовые мероприятия.



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