«Кислотные реки» напугали жителей Урала

14.07.2020, 20:08, Новости дня

Жители уральского села Левихо насторожил «кислотный» цвет воды в водоемах около медноколчеданных шахт, перенасыщенная марганцем вода попадает в дома людей.

Фото «кислотных рек» разместил на странице «Вконтакте» местный житель. По его словам, после закрытия рудника, шахты были затоплены. Под землей вода смешалась с медным колчеданом, в результате чего образовала смесь серной кислоты с большим количеством меди и других металлов. «И все это вытекает наружу», – написал мужчина.

Он отметил, что для решения проблемы загрязнения природы была создана станция очистки шахтных вод, где должна была нейтрализовываться кислота. «Но по факту жидкая смесь извести просто вливается в шахтные воды, которые текут в отстойник, а после в реку Тагил, из которой ведется водоснабжение поселка Левиха», – отметил местный житель.

По факту возможных нарушений на территории бывшего Левихинского рудника начата проверка.

«Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях природоохранного законодательства на территории бывшего Левихинского рудника. По предварительной информации, деятельность по нейтрализации кислых шахтных вод находится в компетенции государственного казенного учреждения «Уралмонацит». Из прошлых проверок объекта известно, что предприятие нейтрализует порядка 7 млрд кубометров шахтных вод», – передает слова пресс-секретаря ведомства Марины Канатовой ТАСС.

В ведомстве пояснили, что на кадрах с «кислотными реками» изображен пруд-осветитель – часть технологического процесса, в котором происходит гашение вод рудника известью. «Потом вода проходит дальнейшую фильтрацию, несколько степеней очистки, после чего попадает в реку Тагил. Мы проверяем, не нарушен ли технологический процесс», – отметила Канатова. В прокуратуре добавили, что в начале 2020 года по обращению ведомства на деятельность ГКУ «Уралмонацит» было выделено 26 млн рублей.

Левихинский рудник, где добывалась медь, был закрыт в 2004 году.

Ранее на YouTube-канале «Норильчане» появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия.

В подписи к видео сообщается, что на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы якобы могла произойти утечка отходов производства.

В пресс-службе «Норникеля» сообщили, что разлившаяся оборотная вода на Надеждинском заводе в Норильске не вышла за пределы предприятия и стала красной уже на земле из-за отложений оксида железа.