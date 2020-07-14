Белоруссия анонсировала скорое возобновление транспортного сообщения с Россией

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14.07.2020, 20:08, Новости дня

Россия и Белоруссия в скором времени восстановят транспортное сообщение, сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Белоруссия», – сообщил Головченко в ролике, опубликованном в Facebook его пресс-секретаря Александры Исаевой.

Он добавил, что российские коллеги не называют конкретных сроков, и просят «подождать официального решения».

Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявлял, что соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией на практике заработает в конце 2020 – начале 2021 года.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как на деле будет работать «российско-белорусский шенген».



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