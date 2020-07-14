Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

14.07.2020, 19:48, Новости дня

Существующий препарат для снижения уровня холестерина в крови «Фенофибрат» («Трикор») может быть эффективным при лечении коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.

«Коронавирус предотвращает обычное сжигание углеводов, в результате в клетках легких накапливается большое количество жира, что необходимо для размножения вируса. В лабораторных исследованиях препарат для снижения уровня холестерина «Фенофибрат» («Трикор») показал чрезвычайно многообещающие результаты. Позволяя клеткам легких сжигать больше жира, препарат разрушает их захват вирусом и препятствует способности SARS CoV-2 к размножению», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметил глава ведущей это исследование группы ученых в Еврейском университете Иерусалима Яаков Намиас, если результаты подтвердятся клиническими исследованиями, такой курс лечения может потенциально снизить тяжесть COVID-19 до уровня простуды. «Понимание того, как SARS-CoV-2 контролирует наш метаболизм, поможет нам отобрать контроль у вируса и лишить его тех самых ресурсов, которые необходимы ему для выживания», – добавил он.

Ранее сообщалось, что у российского препарата «Авифавир», предназначенного для борьбы с коронавирусом, есть ряд преимуществ по сравнению с американским «Ремдесивиром».

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».