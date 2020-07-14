Эксперт: РФ должна защищать свои информационные границы

14.07.2020, 19:16, Новости дня

Миф о «русских хакерах» создан на Западе, чтобы политики списывали на него свои провалы и выбивали «на борьбу с этой угрозой» огромные бюджеты, сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал решение властей ФРГ ввести против Москвы новые санкции за «нападение российских хакеров на Бундестаг». По его мнению, РФ пора предпринять жесткие ответные шаги.

«Образ «русского хакера» нужен, чтобы имитировать некую угрозу в ситуации, когда правительствам вообще нечего предъявить публике. Кибервойна – такая удобная штука, под которую можно выбивать себе безграничные бюджеты, рассказывая о том, как нас «виртуально атаковали», а мы в ответ «виртуально контратаковали». На «русских хакеров» очень удобно списывать внутренние провалы в своей реальной политике, – скажем, раскол общества, который мы видим в США и в целом ряде государств западного мира», – сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Признавать вслух в том, что подобные расколы в обществе возникли в результате твоей собственной политики, неудобно, поэтому начинают валить все на Кремль. При этом под этой дымовой завесой они организуют реальное вмешательство в российскую политическую жизнь, в общественные процессы. Западные правительства не скрывают этого – они выписывают гранты, организуют соответствующее обучение для молодых радикалов-оппозиционеров и наконец запускают собственные бот-фермы», – указал эксперт.

При этом никаких доказательств российского «кибервмешательства» западные политики не приводят, отмечает член ОП, – в том числе, например, и в случае мнимого российского нападения на сайт Бундестага. «Но этого им и не нужно. Просто большой чин или эксперт говорит, что произошло вмешательство в наши выборы, после чего никто не перепроверяет эту информацию. Это связано с деградацией западной журналистики. Мол, у нас джентльменам принято верить на слово», – возмущается Малькевич.

На самом деле, как считает Малькевич, в современном мире пора признать вполне нормальной практикой для государств, действуя «мягкой силой», вести пиар-кампании в Интернете. «Но когда этим занимаются западные организации, то их подают в западной печати как «кибер-командование», как благородных воинов невидимого фронта , которые проводят за рубежом необходимые информационные спецоперации. А вот в России, по выражению западных публицистов, этой же деятельностью занимаются почему-то «ужасные тролли», – иронизирует эксперт.

«На самом деле, такое противоборство давно идет. В западной прессе и в блогосфере мы видим все новые и новые фейки, с которыми РФ приходится бороться. Появляются уже не просто отдельные выдумки, – нет, речь идет уже про огромный поток сообщений, который «перепрошивает» сознание при помощи постоянной долбежки через социальные сети», – предупредил эксперт.

Малькевич убежден что РФ пора предпринять жесткие ответные шаги. «Это должны быть меры по защите наших информационных границ. Мы должны вносить в законодательство поправки, нацеленные на борьбу со СМИ-иностранными агентами, вводить инструменты саморегулирования для социальных сетей. Нужно добиваться, чтобы западные соцсети открывали в РФ свои представительства и действовали в нашем правовом поле. Мы должны жестче реагировать на такие факты, как признание Дональдом Трампом, прозвучавшее не далее как в субботу. В нем президент США признался, что лично приказал в 2018 году совершить кибератаку на Россию. Также мы должны развивать собственное программное оборудование, операционные системы, чтобы избавиться от зависимости от иностранных программ», – подытожил Малькевич.

В понедельник в МИДе ФРГ заявили о том, что страны Евросоюза широко поддержали призыв Берлина ввести санкции против Москвы за причастность к хакерским нападениям, доказательств которым не было представлено. По версии Берлина, масштабную кибератаку на Бундестаг пять лет назад провели «российские хакеры».

Как известно, в последние годы в западной печати регулярно появляются сообщения о «русских хакерах» и, к примеру, об их вмешательстве во внутренние дела США и Евросоюза. О киберугрозе со стороны Москвы говорилось в опубликованном на прошлой неделе докладе о немецкой контрразведке.

Недавно директор по расследованиям нью-йоркской фирмы Graphika Бен Ниммо сообщил о том, что ему стало известно о многолетней кампании российских хакеров по распространению фейков в сетях Facebook, Twitter и других 300 малоизвестных онлайн-ресурсов. Целью кампании, по версии Ниммо, стало влияние на политические процессы в США, Германии, Франции и Великобритании. Впрочем, сами же аналитики Graphika признались, что не смогли установили, кто именно стоял за деятельностью этих хакеров.