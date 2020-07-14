В Армении на границе с Азербайджаном повредили трубы Газпрома

14.07.2020, 17:30, Новости дня

На территории Армении, рядом с границей Азербайджана, повредили наземные газопроводные трубы, сообщила компания ЗАО «Газпром Армения» (дочернее предприятие Газпрома).

«В результате создавшейся форс-мажорной ситуации 13 июля были повреждены наземные газопроводные трубы, из-за чего прекращена подача газа в села Тавушской области Неркин Кармирахпюр, Айгепар и частично села Чинари», – цитирует компанию ТАСС.

В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли. Армения также сообщила о гибели двух военнослужащих в ходе конфликта.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.