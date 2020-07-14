 

В Армении на границе с Азербайджаном повредили трубы Газпрома

14.07.2020, 17:30, Новости дня

На территории Армении, рядом с границей Азербайджана, повредили наземные газопроводные трубы, сообщила компания ЗАО «Газпром Армения» (дочернее предприятие Газпрома).

«В результате создавшейся форс-мажорной ситуации 13 июля были повреждены наземные газопроводные трубы, из-за чего прекращена подача газа в села Тавушской области Неркин Кармирахпюр, Айгепар и частично села Чинари», – цитирует компанию ТАСС.

В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли. Армения также сообщила о гибели двух военнослужащих в ходе конфликта.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Натуральные ткани могут быть опасней синтетических

01.06 / И снится нам не рокот космодрома

05.06 / Эксперт объяснил отказ либеральных политиков осудить Навального за оскорбление ветерана

04.07 / Польша возобновила двухнедельную обсервацию для авиапассажиров из Украины

05.07 / Spiegel – экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

01.06 / Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены на 15 млн детей

22.05 / Общество: Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

20.06 / Кандидату в президенты Беларуси Бабарико предъявили уголовное обвинение

06.07 / Начался усеченный из-за COVID-19 чемпионат мира “Формула-1”

22.05 / Следователя по особо важным делам задержали за взятку в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска