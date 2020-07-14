Цена поставляемого за рубеж российского газа упала на 37%

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14.07.2020, 17:08, Новости дня

Цена газа Газпрома, продаваемого за рубеж, в первом квартале 2020 года сократилась на 37% до 162,1 доллара за 1 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Годом ранее экспортная цена на газ в этот квартал составляла 259,1 доллар за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на презентацию компании.

Средняя цена на газ в первом квартале 2020 года составила 4 тыс. 181 рубль за 1 тыс. кубометров, в январе – марте 2019 года стоимость этого объема составляла 4. тыс. 141 рубль.

В целом поставки Газпрома в Европу в первом квартале сократились на 16% до 52 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

В первом квартале прошлого года поставки составили 62 млрд кубометров.

Добыча газа в первом квартале 2020 года упала на 10%, до 123,5 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что доходы РФ от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.



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