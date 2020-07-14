 

В Тульской области решили открыть 32 новых «Точки роста»

14.07.2020, 17:08, Новости дня

В школах Тульской области, находящихся в сельской местности и в малых городах, в сентябре 2020 года в рамках нацпроекта откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».

В этом году в Тульской области будут созданы 32 таких центра, сообщается на сайте правительства региона. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 36 млн рублей. Центры откроют в рамках национального проекта «Образование».

Сейчас в школах проводятся ремонтные работы, закупается необходимое оборудование. Предполагается, что в сентябре «Точки роста» начнут свою работу. При этом возможность посещать кружки и секции в таких центрах смогут не только ученики той школы, на базе которых они создаются, но и из близлежащих учреждений образования.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, в первой половине дня в этих центрах на новом учебном оборудовании школьники будут изучать технологию, информатику, ОБЖ. После уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты.

Каждый центр оснащается интерактивным оборудованием, 3D-принтером, шлемом виртуальной реальности, квадрокоптером, фотоаппаратом, видеокамерой, тренажером-манекеном для отработки сердечно-легочной реанимации.

Алевтина Шевелева напомнила, что в 2019 году в Тульской области создано 34 «Точки роста». В этом году откроются еще 32 центра. До 2024 года в рамках нацпроекта «Образование» в регионе планируется создать еще 13 «Точек роста».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Le Figaro – пандемия заставляет ньюйоркцев бежать из мегаполиса в пригороды

28.06 / Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» покинул пост

12.07 / Сорочинскую ярмарку могут отменить из-за пандемии

22.05 / Общество: Цифровые данные россиян будут недоступны из интернета

27.06 / Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства РФ в Киеве

26.06 / “Ливерпуль” стал чемпионом Англии по футболу, не выходя на поле

07.07 / Ученые предсказали появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

13.06 / Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

02.07 / Дело Шеремета готово к передаче в суд – Нацполиция

15.05 / ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5% – Госстат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска