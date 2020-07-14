 

Лоза поддержал сестру Жанны Фриске, которая надела платье умершей певицы и спела ее песню

14.07.2020, 17:08, Новости дня

Пользователи Сети зря упрекают младшую сестру Жанны Фриске Наталью за то, что та спела песню и надела платье умершей родственницы, сообщил газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза.

СМИ сообщают, что Наталья Фриске выступила на закрытом мероприятии в Балашихе, где спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды. Пользователи Сети обвинили девушку в попытке заработать на образе родственницы и осудили, что та надела платье Жанны и сделала похожую прическу.

«Она спела песню, которую сама Фриске Жанна не писала, она не умела писать песни. Поэтому они сейчас находятся в свободном доступе, и нападки фанатов и пользователей сети не оправданы. Если Наталья взяла разрешение у композитора, то ничего страшного в этом нет. Ну спела и спела, что такого-то? Жанна же не исполняла что-то особенное, что нельзя тиражировать», – говорит Лоза.

Он также отметил, что Наталья Фриске не крала и не копировала образ покойной сестры, поскольку мода циклична.

«Ну вот все раньше ходили в кожаных куртках и узких штанах в 50-х годах и были «стилягами». Никто же не обвинял, что они копировали образы. Потом все стали волосатиками и надели расклешенные штаны – значит скопировали образ хиппи? Это же мода. Все люди, которые находятся в тренде, можно сказать копируют какой-либо образ.  Считаю, что абсолютно не за что упрекать человека», – считает Лоза.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года на 41-м году жизни. Причиной смерти певицы стала глиобластома (опухоль мозга).



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